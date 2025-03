Lapresse.it - Dazi, Mattarella: “Mercati aperti in ogni parte del mondo per garantire pace”

Leggi su Lapresse.it

e guerra in Ucraina. Sono due dei temi affrontati dal presidente della Repubblica, Sergio, nel suo intervento al termine del colloquio con il primo ministro del Giappone, Shigeru Ishiba, a Tokyo. “La speranza di– ha detto il Capo dello Stato – è una speranza che Giappone e Italia condividono, dando un contributo importante a questo riguardo, con la concezione di società aperte, conalla collaborazione, con disponibilità a collaborare sucampo, con chiunque altro, con qualunque altro Paese, con il rispetto reciproco e la fiducia reciproca. Auspichiamo, quindi, che questo venga adottato indelcome criterio perl’approccio e la stabilità della”.Ucraina,: “Auspichiamogiusta in linea con carta Onu”“Tokyo e Roma auspicano che unagiusta e in linea con i principi della carta dell’Onu, adeguatamente garantita a livello internazionale, possa essenzialmente ritrovata per l’Ucraina, per porre fine a questa tragedia che l’aggressione russa tre anni fa ha provocato”, ha detto ancora il presidente della Repubblica.