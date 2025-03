Uominiedonnenews.it - Davide Mengacci, Pensione: Ecco Quanto Percepisce!

Leggi su Uominiedonnenews.it

è davvero in? Scopriamo se ha detto addio alla TV e apotrebbe ammontare la suadopo una carriera lunga 40 anni.lascia la TV?potrebbe guadagnare in. Una carriera lunga una vitaè uno di quei volti che hanno scritto la storia della televisione italiana. Nato l’8 settembre 1948 a Milano, ha attraversato oltre quattro decenni di carriera, diventando un’icona della TV grazie a programmi come Scene da un matrimonio, Il pranzo è servito e Ricette all’italiana. Il suo stile di conduzione pacato, familiare e rassicurante lo ha reso un volto amato da milioni di spettatori, soprattutto in trasmissioni legate alla vita quotidiana e alla cucina, due temi a lui particolarmente cari.Negli ultimi anni, però, la sua presenza sul piccolo schermo si è ridotta.