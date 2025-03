Unlimitednews.it - David Guetta e Sia ancora insieme, dal 7 marzo il nuovo singolo “Beautiful People”

MILANO (ITALPRESS) –, Il dj e producer più famoso al mondo 14 volte candidato ai Grammy, e la superstar Sia, anche lei con 9 candidature ai Grammy, si riuniscono die pubblicano un potente, “”, venerdì prossimo 7.Con oltre 134 milioni di ascoltatori mensili e più di 56 milioni di followers complessivi, e oltre 107 milioni di followers sui social,& SIA stanno per pubblicare un’altra hit.e Sia, il leggendario duo che ha creato successi mondiali come “Titanium” (3,7 miliardi di stream), “Flames” (1,8 miliardi di stream), “Bang My Head” (950 milioni di stream), “She Wolf” (850 milioni di stream) e molti altri, mostranouna volta la loro chimica innegabile con “”. Le loro precedenti collaborazioni hanno ottenuto 35 dischi di platino, 8 miliardi di stream, 5 miliardi di visualizzazioni video e 6 milioni di singoli venduti.