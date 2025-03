Nerdpool.it - Daredevil: Rinascita riscrive il passato e ignora She-Hulk. Ecco la nuova fiamma di Matt Murdock

Dopo il cameo in Spider-Man: No Way Home e la sua apparizione in She-: Attorney at Law, ildi Charlie Cox torna su Disney+ con unaserie che promette toni più cupi e realistici. Ma c’è un dettaglio che i fan non potrannore: la relazione trae She-, accennata nella serie del 2022, è stata praticamente cancellata.She-dimenticata: il nuovo corso diIn She-si era lasciato andare a una scappatella con Jennifer Walters, concludendo la serie addirittura a pranzo con la famiglia di lei. Tuttavia, lo showrunner di: Born Again, Dario Scardapane, ha chiarito che laserie non seguirà quel filo narrativo. In un’intervista a SFX Magazine, ha dichiarato di avere “un’ampia libertà” nel plasmare la storia dindo alcuni eventi delMCU per mantenere coerenza con il tono più drammatico dellaserie.