Daredevil | Rinascita | I primi due episodi ora su Disney+

duedell’attesa serie Marvel “” sono da oggi disponibili sul catalogo di.In occasione del lancio deiduei Marvel Studios hanno diffuso in rete un nuovo speciale poster della serie con protagonista la celebre maschera del Diavolo di Hell’s Kitchen. Nei giorni scorsi, inoltre, è apparso in rete anche il trailer finale ricco di sequenze inedite. Per quanto riguarda l’accoglienza della critica, almeno in relazione alle recensioni deidue, Rotten Tomatoes segnala un robusto 83% fresh, dato che rende lo show tra i più apprezzati in assoluto dell’ultimo corso Marvel Studios/Marvel Television.Ricordiamo che la produzione della Stagione 2 diè già partita.Con i protagonisti Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, il cast della serie tv vede impegnati anche Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Zabryna Guevara, Nikki M.