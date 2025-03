Nerdpool.it - Daredevil: Rinascita, guarda gratis i primi minuti dell’episodio!

Marvel Italia ha diffuso sul canale YouTube ufficiale ispettacolaridi: Born Again), l’attesissima serie dedicata al Diavolo di Hell’s Kitchen.Ecco il video dei:In, Murdock, un avvocato non vedente con abilità potenziate, combatte per la giustizia attraverso il suo frenetico studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi impegni politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, i due uomini si trovano in un’inevitabile rotta di collisione. La serie è interpretata anche da Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Zabryna Guevara, Nikki M. James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal.