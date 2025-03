Daredevil | Rinascita ecco come si riallaccia agli eventi di Echo

Leggi su Cinefilos.it

sidiNel 2021, i Marvel Studios sono stati finalmente liberi di usare personaggi della serie di programmi TV Defenders di Netflix e hanno iniziato portando Kingpin di Vincent D’Onofrio, che vedremo nel suo glorioso ritorno in, in Hawkeye e.Ancora in qualità di Kingpin del crimine di New York City, il suo ruolo nella morte del padre di Maya Lopez è stato svelato da Clint Barton e Kate Bishop. Per rappresa, la giovane donna ha sparato a Wilson Fisk alla testa, un cenno a ciò che è successo nei fumetti quando ha scoperto la sua vera natura.nei fumetti, Fisk è sopravvissuto alle ferite ed è stato visto l’ultima volta indella Marvel Television. Lì, abbiamo appreso che Fisk ha utilizzato la tecnologia per accelerare la sua guarigione, ma si è separato da Maya quando è diventato chiaro che lei non voleva più avere niente a che fare con la sua ex figura paterna.