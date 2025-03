Nerdpool.it - Daredevil: Born Again – Tutte le opere a cui si ispira la nuova serie del MCU

Leggi su Nerdpool.it

L’attesa è finita. Il Diavolo di Hell’s Kitchen è tornato con i primi due episodi dellastagione su Disney+, segnando ufficialmente la sua entrata nel Marvel Cinematic Universe. In quella che si prospetta essere una stagione adrenalinica capace di mettere in difficoltàe allo stesso tempo Matt Murdock, vediamo da quali run a fumetti prende spunto!Il nuovo villain: MuseApparso per la prima volta in#11 della run di Charles Soule e Ron Garney, Muse si è presentato sin da subito come un villain originale. L’antagonista è un supercriminale inumano, autore di murales dipinti con il sangue delle sue vittime. Il corpo di Muse agisce come un vortice che può assorbire qualsiasi tipo di informazione sensoriale che lo circonda, rendendo Muse incredibilmente difficile da rintracciare, creando problemi anche anel catturarlo.