Daredevil | Born Again quel personaggio muore davvero nel primo episodio?

Attenzione: continuate a leggere solo se avete visto la prima di. Matt Murdock conosce la perdita. Da bambino, Matt ha perso la vista nell’incidente che lo ha reso dotato di sensi acuti. Suo padre, il pugile Battlin’ Jack Murdock, è stato ucciso per essersi rifiutato di organizzare un incontro fisso sul ring. E come Diavolo di Hell’s Kitchen, il vigilante mascherato ha perso il suo amore Elektra – due volte – e il suo sacerdote e mentore, Padre Lantom, che è morto per mano del nemico di, Bullseye.Mentre Marvel’srinasce quasi sette anni dopo, Matt Murdock (Charlie Cox) è stato colto alla sprovvista da un’altra tragica perdita: il suo migliore amico e partner, il collega avvocato Foggy Nelson (Elden Henson).La morte di Foggy e l’impatto che avrà sulla serieScreenshotNei minuti iniziali della prima puntata, sembrava che non fosse passato affatto del tempo dall’ultima volta che abbiamo visto il trio Matt Murdock, Foggy Nelson e Karen Page (Deborah Ann Woll) insieme al Nelson’s Meats nel finale della terza stagione dinel 2018.