Daredevil | Born Again la recensione dei primi due incredibili episodi

Non si poteva sbagliare il ritorno del Diavolo di Hell’s Kitchen su Disney Plus da parte dei Marvel Studios, infatti, almeno neidueche abbiamo avuto l’occasione di vedere in anteprima, le ambientazioni, la violenza ed il sangue non hanno deluso, ed anzi, sono state anche migliori della serie madre targata Netflix.Infatti,è un proseguimento della serie precedente, anche se non è necessario vederla per capire questa nuova versione su DisneyPlus. Ritroviamo ancora una volta Foggy, Karen e Charlie Cox nei panni di Matt Murdock, che continuano il loro sogno di aprire uno studio di successo. L’avvenimento che apre la serie è sconvolgente e per questodeciderà di appendere il costume al muro, proprio come sottolineato nel trailer da Wilson Fisk di Vincent D’Onofrio.