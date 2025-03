Nerdpool.it - Daredevil: Born Again – 7 cose da ricordare prima di vedere la serie

Leggi su Nerdpool.it

Il lavoro del diavolo non è mai finito. Sono passati quasi sette anni da quandoè stato cancellato da Netflix dopo tre stagioni, ma ora l’avvocato cieco Matt Murdock (Charlie Cox) è pronto a rinascere. Nella nuovaTV Marvel, sono trascorsi altrettanti anni dal confronto culminante tra il Diavolo custode di Hell’s Kitchen e la sua arcinemesi – Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio), il Kingpin del crimine – nel finale della terza stagione, che si è concluso con una nota di speranza per gli “avocado della legge”: Matt e i suoi migliori amici Foggy Nelson (Elden Henson) e Karen Page (Deborah Ann Woll).Nel frattempo Matt si è dato da fare, sia come avvocato che come vigilante. Ma il suo lavoro è appena iniziato quando l’ex boss della mafia Fisk annuncia la sua candidatura a sindaco e i peccati del passato trascinanoin una lotta per l’anima della città nellastagione di nove episodi (in anteil 5 marzo su Disney+).