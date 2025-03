Danza, lirica, jazz e l’omaggio a Claudio Abbado su Tivusat

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – Per chi ama la musica, la musica classica, ile la, il palinsesto di marzo del canale Mezzo al numero 49 di, è ricco di appuntamenti. Seguito da oltre 28 milioni di famiglie in 80 paesi del mondo, Mezzo è disponibile nel nostro paese sulla piattaforma satellitare gratuita partecipata da Rai, Mediaset e Tim- Oltre a una grande retrospettiva sull’Opera italiana con Verdi (Ernani, Trovatore, I lombardi alla prima Crociata), Puccini (Turandot) e Bellini (I Capuleti e I Montecchi), il focus del mese è sulla, nella figura di Christian Spuck, coreografo e regista tedesco,direttore del Balletto dell’Opera di Zurigo, una figura ben nota agli appassionati che non rimarranno delusi dalla sua onirica coreografia della Bella addormentata, uno delle opere più note del compositore russo Tchaikovsky.