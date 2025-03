Lanazione.it - D’Angelo e non solo, tutti gli ex della partita

"Rumble in the jungle". Spezia-Pisa sarà giocata in una vera e propria bolgia, quella del "Picco". D’altronde, in palio c’è tanto, tantissimo: la Serie A. Con così tanto da giocarsi, non c’è spazio per la nostalgia, anche se domenica avrà un incontro ravvicinato con buona parte del proprio passato. In primo luogo, ovviamente, c’è Luca. Insomma, pare quasi inutile raccontare il trascorso dell’"omone" in nerazzurro. La promozione del 2019 in Serie B, la Serie A sfiorata con la finale persa con il Monza, quindi l’esonero e il ritorno la stagione successiva. Da quando siede sulla panchina spezzina,è rimasto imbattuto contro il Pisa: vittoria per 3-2 la scorsa stagione all’Arena, 2-2 nella prima giornata di questo campionato. Attenzione però, l’allenatore non è l’unico ex: del suo lungo corso in nerazzurro, a Spezia ha ritrovato due elementi "cardine": Stefano Gori e Adam Nagy.