Lanotiziagiornale.it - Dall’Ucraina alla Groenlandia, Trump show durante il discorso sullo stato dell’Unione

Leggi su Lanotiziagiornale.it

e dguerra dei dazi ai provvedimenti fin qui adottati dsua amministrazione, Donaldha dato spettacoloil suo. Un vero e proprioin mondovisione, destinato a restare nella storia come il più lungo mai tenuto da un presidente USA: ben un’ora e 39 minuti, costellati da infinite contestazioni da parte dei democratici.Il tycoon ha ribadito, senza peli sulla lingua, tutti i punti della sua linea politica di fronte al Congresso riunito. Ilè iniziato con la consueta rivendicazione dei suoi successi, riassunti nello slogan: “L’età dell’oro dell’America è appena ricominciata”.a ruota libera sull’UcrainaDopo la lite in diretta della scorsa settimana con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale,ha affermato che il leader ucraino gli ha inviato una lettera in cui dichiara di essere pronto a negoziare e firmare un accordo minerario.