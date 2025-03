Tvplay.it - Dall’Inter al Milan, si chiude l’affare lampo: il rimpianto per Marotta è grosso

In casagià si pensa al calciomercato per la prossima stagione. Il club rossonero valuta una pista a sorpresa.Manca ancora molto al termine della stagione ma possiamo considerare l’annata delquasi fallimentare. I rossoneri hanno vinto la supercoppa italiana e sono in corsa per la coppa Italia ma per il resto vedono grosse difficoltà in tutte le altre competizioni, il club è uscito ai Playoff dalla Champions League mentre in serie A è al momento nono in classifica.al, si: ilper(Lapresse) TvPlayLe ultime gare sono state al limite del drammatico, il club ha subito tre ko consecutivi e la squadra allenata da Sergio Conceicao sembra quasi allo sbaraglio. Per questo c’è la consapevolezza che a fine anno potrebbe esserci una rivoluzione e la società cambierà tecnico e non solo.