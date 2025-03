Iodonna.it - Dall'aumento del contributo mensile al supporto dei centri antiviolenza. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che vuole dare concretezza al diritto di emancipazione delle donne dalle situazioni di violenza

Ricominciare è sempre possibile. Soprattutto se qualcuno ti tende una mano. Ilsul Reddito di libertàin, ridisegna il sostegno allevittime di, introducendo misure concrete che vanno oltre l’emergenza immediata. L’aiuto, infatti, si configura come uno strumento dieconomico pensato per facilitare l’uscita dadi vulnerabilità.sulle: i dati di questa piaga in Italia e nel mondo X Reddito di libertà in: è reale l’aiuto per levittime diLo stanziamento complessivo parla di 10 milioni di euro annuali per il triennio 2024-2026, con la prospettiva di un ulteriore milione di euro a regime.