Dall’agroalimentare alle automobili in Italia i dazi sono una catastrofe

Se i mercati finanziariil barometro della politica, possiamo tranquillamente affermare che siamo in mezzo a un uragano di forza 10. Sull’economia globale infatti si è abbattuto il primo effetto deiposti dal presidente Trump su Messico, Cina e Canada (per ora). Il risultato è che le borse hanno bruciato centinaia di miliardi in poche ore. Quelle europee hanno mandato in fumo oltre 367 miliardi, con Piazza Affari che perde il 3,41%. Peggio Francoforte (-3,54%), male anche Parigi (-1,85%) e Londra (-1,27%). Ma altrettanto male è andata Wall Street, con lo S&P 500 che brucia i guadagni accumulati dal voto del 5 novembre, vedendo sfumare complessivamente 3.400 miliardi di dollari.Solo agroalimentare potrebbe perdere 2 miliardi l’annoE, mentre i titoli crollano, ogni Paese fa i suoi conti, tentando di capire quanto costerà la svolta protezionistica di The Donald.