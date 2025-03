Dalla UE 18 miliardi all’auto Una mancia per riparare alle follie green

Panorama.it - Dalla UE 1,8 miliardi all’auto. Una mancia per riparare alle follie green

Leggi su Panorama.it

Indietro tutta. La Commissione europea innesta la marcia indietro suldeal. Oggi infatti ha annunciato un piano d’azione che cerca di rimediare agli errori del passato anche se l’esiguità delle risorse a disposizione rende l’operazione poco credibile. Tanto per capire la i fondi messi a disposizione per la difesa ammontano a 800invece arriveranno solo 1,8e serviranno solo per l’elettrificazione e la guida autonoma. A tal fine, la Commissione Europea ha annunciato la creazione di un’anza che riunirà i principali attori del settore per sviluppare veicoli di nuova generazione, composti da software e hardware digitali avanzati. Questo progetto sarà sostenuto da un ulteriore investimento di 1 miliardo di euro attraverso il programma Horizon Europe, destinato al periodo 2025-2027.