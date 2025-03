Quotidiano.net - Dal Prosecco al Grana Padano, i super-dazi di Trump fanno tremare l'agroalimentare italiano: i prodotti colpiti e quanto di perde

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 5 marzo 2025 – L’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donaldè stato perentorio: dal 2 aprile scatteranno idel 25% suiagricoli. Come ha rimarcato lo stessosul suo social Truth, “i grandi agricoltori americani dovranno prepararsi a un aumento della domanda interna dei loro, per i quali non scatterà alcuna nuova tassa”. Sebbene non siano noti ulteriori dettagli sui settori che saranno, o se ci saranno eccezioni, la possibilità di un aumento imminente delle tariffe sulle esportazioni di alcunieuropei (quindi, anche italiani) fa temere conseguenze pesanti sui fatturati di imprese operanti in vari settori strategici per l’economia nazionale. Bastano alcuni numeri per capiresia alta la posta in gioco: solo nel 2024, ad esempio, l’exportdel nostro Paese negli Usa ha toccato quota 7,8 miliardi di euro.