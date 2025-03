Iltempo.it - “Da Zelensky errore gravissimo con Trump”. Capezzone brutale con il leader ucraino

Daniele, direttore editoriale di Libero, figura tra gli ospiti della puntata del 5 marzo di 4 di Sera, il talk show pre-serale di Rete4 che vede Paolo Del Debbio alla conduzione. In studio si dibatte dello scontro tra Donalde Volodymyralla Casa Bianca: “Chi come me ha difesodeve dire che – evidenziaha commesso venerdì unpolitico alla Casa Bianca. Se tu vai in un luogo dove devi essere aiutato, dove c'è il presidente del Paese che può essere decisivo per la svolta, tu non fai polemiche, né accetti polemiche. Tu non accendi fuochi, né lasci che altri accendano fuochi. Era per lui decisivo portare a casa il risultato. Guardate, io sono molto arrabbiato per come in Italia si fanno le caricature di”. Poisi scontra con Luca Sommi sulle azioni intraprese da Giorgia Meloni sulla vicenda: “Non deve stare appresso a Macron come hanno fatto tutti, non deve stare a cuccia di Macron come avete fatto voi per dieci anni.