Sport.quotidiano.net - Da “tutto molto bello” a “grappolo di uomini”: le espressioni cult di Bruno Pizzul

Roma, 5 marzo – “Signori all'ascolto, buonasera. Siete collegati in diretta con lo stadio.”. Cosìdava inizio al rito delle sue telecronache. Un incipit asciutto ed esaustivo, in linea con la persona, oltre che col professionista che ci ha raccontato decenni di grande calcio. Ledel giornalista friulano scomparso a pochi giorni dal suo 87esimo compleanno sono entrate nella memoria collettiva dei tifosi di calcio. Unendo sempre l’oggettività della cronaca a una certa originalità di fondo. Mai esagerando coi toni, però, anzi cercando di unire nell’emozione della visione gli spettatori più competenti a quelli più occasionali. Del resto,è stato cantore del pallone in un’epoca in cui l’enfasi gratuita e insistita non era ben accetta.””. E’ forse la frasedi, quella che più lo ha caratterizzato.