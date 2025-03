Iodonna.it - Da Natalie Portman e Elle MacPherson da Dior, passando per Keira Knightley e Gigi Hadid alla cena di gala del Louvre, la Paris Fashion Week inizia in gradissimo stile

Cento eventi, settantadue sfilate, un tripudio di ospiti famosi. Laconclude ufficialmente il mese dprossime collezioni Fall, con una profusione di effetti speciali. Un gran finale che fa notizia per gli abiti dei couturier e per gli allestimenti, in cui anche le celebrità sedute in prima fila giocano un ruolo cruciale. Si parte con il défilé della sfilatadi Parigi targata Autunno-Inverno 2024/2025. Milano2025: 10 celebrità in prima fila X Il primo attesissimo show del pomeriggio di martedì 4 marzo, con il suo corollario di star internazionali, anticipa altri due eventi altrettanto attesi.