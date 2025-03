Ilfattoquotidiano.it - “Dà lezioni di cucina ma cuoce gli spaghetti in padella: questo non è cibo, è una punizione”. Meghan Markle di nuovo nella bufera: le sue ricette sono un disastro

Non serve essere “puristi” dellaitaliana e amanti della pasta per inorridire davanti al piatto di“in” preparato dadavanti alle telecamere di Netflix. La stampa americana, finora ha trattato con clemenza i sei episodi di With Love,usciti ieri dopo che la messa in onda era stata rimandata di qualche mese per rispettare il difficile momento attraversato dalla California dopo i devastanti roghi di gennaio.La serie, ambientata in una residenza della zona di Montecito (ma non a casa dei Sussex), è stata inveceramente bocciata dalla stampa inglese che non ha mostrato nessuna clemenza al suo debutto.Ora, con grande probabilità, i due paesi saranno sulla stessa linea e troveranno buona compagnia nel pubblico italiano, quanto meno “perplesso” davanti ad una ricetta a base diche definire improbabili richiama un puro eufemismo.