Da estetista stressata a mamma digitale | così Eleonora ha ripreso in mano la sua vita grazie al computer

Una rivoluzione professionale per donne e mammeNel panorama del lavoroitaliano, la storia dirappresenta un esempio concreto di come la tecnologia possa trasformare ladelle donne e delle mamme che cercano di conciliare carriera e famiglia.Un percorso di trasformazione personaleha iniziato la sua carriera comea 19 anni, dedicando oltre un decennio a questo mestiere. La nascita dei suoi tre figli ha però rappresentato un punto di svolta, quando ha realizzato che le 12 ore giornaliere trascorse in salone le impedivano di essere presente nei momenti importanti della loro crescita.Il momento decisivo è arrivato quando suo figlio di 5 anni ha disegnato la famiglia omettendo la figura materna – un segnale inequivocabile che l’ha spinta a cercare alternative professionali.