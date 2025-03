Zon.it - Cyberbullismo e sicurezza online: il progetto educativo del Gruppo Olidata nelle scuole

Leggi su Zon.it

Ilè un fenomeno sempre più diffuso tra i giovani, con dati allarmanti: circa il 65% ha subito episodi di bullismo e il 19% forme di violenza. Questa problematica richiede un’azione concreta di sensibilizzazione e prevenzione per fornire ai ragazzi strumenti utili per difendersi dai pericoli della rete.Per rispondere a questa esigenza, ilha deciso di intensificare il proprio impegno. Dopo aver accolto, all’inizio dell’anno, 70 ragazzi tra gli 8 e i 13 anni presso la sua sede di Roma, l’azienda ha scelto di portare il proprio contributo direttamente. L’obiettivo è fornire agli studenti linee guida su come proteggersi, riconoscere le fake news e difendersi dai tentativi di phishing.La prima tappa delsarà l’Istituto Micheli di Roma, che comprende scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.