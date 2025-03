Lanazione.it - Cus Siena protagonista nelle qualificazioni di Piombino. Donati, Tassi e Cresti hanno staccato il pass per Andria

quattro judoka del Cuscombattuto per cercare di strappare ilper le finali nazionali Under 21 che si svolgeranno a fine mese ad. Il primo a scendere sul tatami è stato Igor(categoria fino a 100 kg): battuto Tangocci ha poi ceduto la finale al forte Villano, ma si è comunque qualificato. Percorso migliore quello di Davideche ha superato entrambi gli avversari conquistando il primo gradino del podio e quindi il. Nella categoria 66 kg Guido Maffei ha superato agevolmente il primo incontro, ma nel secondo è calato fisicamente e si è dovuto fermare. Pietroha raggiunto la semifinale, dove ha trovato il forte Davide Bragagni: riuscendo a sfruttare le sue abilità nella lotta a terra, ha costretto l’avversario alla resa. Ad attenderlo in finale un’altra cintura nera, Francesco Fedele che lo ha battuto per ippon.