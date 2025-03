Quicomo.it - Cure gratis per le donne che subiscono violenza: la Regione dice sì

Lelombarde vittime di violenze potrebbero presto ottenere l'esenzione del ticket per le prestazioni (sanitarie e psicologiche) correlate allasubita. Due mozioni (ma in origine erano tre) sono state approvate all'unanimità in tal senso martedì pomeriggio dal consiglio regionale.