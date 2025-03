Cultura | ex cinema Apollo di Roma arriva piano opere pubbliche 16 milioni importo lavori

Romadailynews.it - Cultura: ex cinema Apollo di Roma, arriva piano opere pubbliche, 1,6 milioni importo lavori

L’assessore aiPubblici di, Ornella Segnalini, ha annunciato che l’exsi trova in procinto di entrare nella terza fase del progetto di riqualificazione. Si prevede che entro la fine di aprile sarà completato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) delle, con un costo stimato di 240 mila euro. Il costo totale deiè previsto essere di 1,6di euro.Durante una riunione della commissione capitolina Patrimonio presieduta da Yuri Trombetti del Partito democratico, l’assessore Segnalini ha spiegato che la Sovrintendenza ha già inviato le prescrizioni e i disegni relativi alla cupola originaria. Si prevede di completare il Pfte entro aprile e avviare la conferenza di servizi per la terza fase del progetto. Le fasi precedenti hanno visto l’incapsulamento dell’amianto presente nella cupola e la bonifica interna dell’edificio, così come la pavimentazione.