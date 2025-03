Iltempo.it - Cultura, Aurigemma su ‘L'arte dei papi': “E' un vero fiore all'occhiello”

“Ringrazio gli organizzatori di questa bellissima mostra, che può rappresentare un punto di unione trae fede. Evento che si tiene proprio nell'anno del Giubileo della Speranza. Speranza di pace, innanzitutto, visto ciò che avviene in altre parti del mondo”. Così, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello, intervenuto oggi all'inaugurazione della mostra “L'dei, dal Perugino al Barocci”, a Roma presso il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo. “L'iniziativa odierna – aggiunge- che si svolge in questo splendido luogo, conferma ancora una volta il patrimonio infinito, in termini di, della Capitale. Le nostre bellezze possono essere da richiamo per molti cittadini e turisti: si tratta di manifestazioni, che rappresentano dei veri fiori all', per la città e la nostra regione”.