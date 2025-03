Lanazione.it - Crollo nel cantiere in via Mariti, gli interrogatori

Firenze, 5 marzo 2025 – Neldell’Esselunga dove il 16 febbraio del 2024 ildi una trave si è portato via le vite di 5 lavoratori, è tutto fermo. Mentre l’inchiesta sulla strage di viamuove ancora passi avanti per arrivare alla verità: la procura aveva chiesto le misure cautelari per i tre indagati e oggi, 5 marzo, il gip Antonella Zatini ha iniziato gli. Poi il giudice deciderà se accogliere l'istanza dei pm Francesco Sottosanti e Alessandra Falcone, che hanno aperto un fascicolo, a vario titolo, per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e. È stata sollecitata la misura cautelare ai domiciliari per il titolare della Rdb Alfonso D'Eugenio, l'ingegnere Carlo Melchiorre, responsabile tecnico di produzione di Rdb.Ita spa e autore del progetto dei prefabbricati destinati al, e la misura interdittiva di sei mesi per l'ingegnere Marco Passaleva, direttore dei lavori per la realizzazione del centro commerciale.