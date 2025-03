Thesocialpost.it - Crollo di un edificio a Bari: strade bloccate, si cerca tra le macerie

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 marzo, unsituato in via Edmondo De Amicis, una traversa di viale Unità d’Italia a, è improvvisamente crollato, trasformandosi in un cumulo di. L’evento si è verificato poco dopo le 18:30, generando una densa nube di polvere che ha invaso lecircostanti e causando grande allarme tra i residenti.Unannunciato?Secondo le prime ricostruzioni, il palazzo era stato evacuato nei mesi scorsi a seguito di un’ordinanza comunale per rischio di cedimento strutturale. Solo pochi giorni fa erano iniziati lavori di messa in sicurezza, ma ilimprovviso ha sollevato interrogativi sulla stabilità dell’e sulle modalità di intervento. “Si è sbriciolato sotto i miei occhi”, ha dichiarato un testimone presente al momento del disastro.