Crolla palazzina a Bari era stata dichiarata pericolante e sgomberata Si scava tra le macerie

Unagiàmesi fa perché, èta nel quartiere Carrassi di, tra via De Amicis e corso Benedetto Croce. Non è ancora chiaro se ci siano persone che sono rimaste coinvolte nel crollo. Sul posto ci sono le forze dell’ordine, il personale del 118 e i vigili del fuoco. La zona èdelimitata per motivi di sicurezza. Secondo i primi accertamenti, l’edificio sarebbe imploso per il cedimento di un pilastro centrale.Era stato dichiarato inagibile, sgomberato e puntellato nel febbraio dello scorso anno proprio perché erano stati rilevati problemi statici ad un pilastro centrale. La proprietà aveva avviato i lavori di consolidamento. Sul posto sono in corso verifiche da parte dei tecnici del Comune e dei vigili del fuoco per accertare se vi siano rischi per laadiacente che potrebbe essere