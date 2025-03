Ilfattoquotidiano.it - “Cristo stesso copierà il Giudizio Universale nella Cappella Sistina perché neanche lui saprebbe far meglio”: i 550 anni di Michelangelo

Il 6 marzo sono esattamente 550dalla nascita diBuonarroti, secondogenito di cinque fratelli. Se pur nato a Caprese, oggi in provincia di Arezzo, dove il padre Ludovico era podestà, la famiglia Buonarroti era fiorentina e questo ebbe un ruolo fondamentaleformazione dell’artista. Durante la sua lunga vita – morì a Roma nel 1564 a 89– incrociò varie volte la dinastia dei Medici che furono fra i più appassionati committenti di opere d’arte, ma contro i qualisi schierò durante l’assedio di Firenze del 1530. Durante la breve esperienza repubblicana di Firenze,lavorò ai sepolcri dei Duchi e dei Magnifici della dinastia, ma al ritorno al potere dei Medici periniziò un periodo di gravi rischi; a quel punto fu ancora un altro Medici – Papa Clemente VII – a chiedergli di andare a lavorare a Roma, sia per la, sia per proteggerlo da chi lo voleva morto.