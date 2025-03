Thesocialpost.it - Cristiano Ronaldo e Georgina, paura e misure di sicurezza eccezionali: cosa succede

Leggi su Thesocialpost.it

Rodriguez vivono un periodo di grande preoccupazione a causa di minacce ricevute online. Secondo il giornale portoghese Nova Gente, il calciatore e la sua compagna sarebbero in stato di “massima allerta” e avrebbero adottatodrastiche per proteggere la loro famiglia, tra cui un rafforzamento dellae una maggiore riservatezza sui social.Trasferimento in una villa superprotettaDi recente, la coppia si è trasferita in una nuova residenza a Riad, una villa di lusso dotata di un’area completamente bunkerizzata e di un avanzato sistema di sorveglianza. Il cambio di abitazione, secondo alcune fonti, sarebbe legato proprio alla necessità di garantire una maggiorealla famiglia, dopo l’aumento delle minacce ricevute sui social.Rafforzato il servizio diPer proteggersi da eventuali pericoli,ha deciso di aumentare il numero di uomini della, assumendo quattro nuovi vigilantes e due guardie del corpo aggiuntive.