Bergamonews.it - Crimini informatici: accordo di collaborazione tra Polizia di Stato e Aruba

Per il rafforzamento della sicurezza informaticadihanno unito le forze e sottoscritto una convenzione per potenziare lo scambio di informazioni in materia di sicurezza, strutturare procedure di intervento condivise e rendere più efficace la prevenzione e il contrasto dei.L’sottoscritto dal Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza Luigi Rinella, Direttore Centrale per laScientifica e la Sicurezza Cibernetica e da Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di.La cooperazione tra il ServizioPostale e per la Sicurezza Cibernetica e la funzione di Cybersecurity diconsentirà di migliorare la capacità di prevenire gli accessi illeciti e contrastare i tentativi di accesso, nonché l’identificazione dell’origine degli attacchi contro infrastrutture critiche.