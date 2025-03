Quotidiano.net - Cresce l’occupazione, l’Istat: record dal 2004

Roma, 5 marzo 2025 – Il mercato del lavoro italiano infrange un altro: con oltre 24,2 milioni di persone al lavoro e un tasso di occupazione in salita al 62,8%. Due numeri che, almeno per il momento, confermano come dazi e incertezze, dinamiche in calo della produzione industriale e frenate dell’economia non si siano trasmessi ai numeri del lavoro in Italia. Due numeri che, come era immaginabile, trovano immediata eco nelle valutazioni positive del governo. A cominciare dalla premier che avvisa: bene, ma "occorre fare ancora di più”. Del resto non mancano criticità e gap da colmare: a partire dalla forbice occupazionale ancora ampia tra uomini e donne e dalla considerazione che a trainare la crescita sono ancora gli over 50. Ma partiamo dalle cifre e dalle percentuali. A gennaio, dunque, il tasso di occupazione raggiunge il 62,8%: il livello più alto dall’inizio delle serie storiche (gennaio).