Formiche.net - Cresce l’occupazione femminile al Sud, ma il divario resta ampio. L’intervento di De Luca

in Italia stando a un ritmo più sostenuto rispetto a quella maschile. Nei primi nove mesi del 2024, il numero delle lavoratrici è aumentato del 2,3%, mentre per gli uomini l’incremento è stato dell’1,4%.Complessivamente, su 413 mila nuovi occupati, 227 mila sono donne, pari al 55% del saldo occupazionale. Anche nel quinquennio 2019-2024 si registra una crescita più marcata per le donne, con un +3,9% contro il +3,2% degli uomini.Il miglioramento ha interessato in particolare la fascia 55-64 anni, che ha visto un incremento di 354 mila occupate (+18,9%) e un aumento del tasso di occupazione dal 43,9% al 49,1%. Anche tra le giovani si rilevano segnali positivi: nella fascia 25-34 anniè cresciuta del 6%, con oltre 100 mila nuove lavoratrici, mentre tra le under 25 l’aumento è stato dell’1,6%.