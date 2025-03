Unlimitednews.it - Cresce il Pil, +0.1% rispetto al terzo trimestre 2024 e +0.6% sul 2023

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Nel quartodelil prodotto interno lordo è cresciuto dello 0,1%alprecedente e dello 0,6% nei confronti del quartodel. Lo rende noto l’Istat, sottolineando che la crescita congiunturale del Pil diffusa il 30 gennaio 2025 era risultata nulla, mentre quella tendenziale era stata stimata pari allo 0,5%. Il quartodelha avuto due giornate lavorative in meno delprecedente e due giornate lavorative in piùal quartodel. La variazione acquisita per il 2025 è pari allo 0,1% (era stata stimata nulla il 30 gennaio 2025).alprecedente, tutti i principali aggregati della domanda interna sono risultati in aumento, con una crescita dello 0,2% dei consumi finali nazionali e dell’1,6% degli investimenti fissi lordi.