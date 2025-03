Ilgiorno.it - Cremona, in due mesi accumula multe per 11.700 euro entrando in auto nella Ztl: “Pensavo di essere in regola...”

Leggi su Ilgiorno.it

, 5 marzo 2025 – In poco più di due, da fine agosto a fine ottobre 2024, ha collezionato 112, tutte per aver violato un varco della zona a traffico limitato del centro di, dove risiede. Totale da pagare: 11.779. Il recordman delle sanzioni è un 57enne, ex guardia giurata. Abitando nel cuore storico della città lombarda, ha i permessi per entrare in Ztl: può passare oltre cinque delle sei telecamere ma non da quella di corso Mazzini, proprio vicina a casa sua. Ed è da quella che, invece, è passato più volte. Nello specifico, più di cento secondo le notifiche firmate dalla Polizia locale del capoluogo. Ora, a fronte della cifra enorme che dovrebbe versare alle casse del Comune, si è rivolto ad un legale. "Era in buona fede", sostiene l'avvocato Alessandro Zontini.