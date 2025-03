Sport.quotidiano.net - Costone, che tegola! Nasello si blocca. Il giocatore resterà fuori 5-6 partite

"Una lesione a carico dei legamenti dell’articolazione acromion-claveare". Così, attraverso un comunicato stampa, ilha fatto chiarezza in merito all’infortunio subito da Ferdinando(nella foto) alla spalla destra nell’ultima partita del Vismederi, persa in casa di Oleggio per 105-96 dopo un tempo supplementare. Ilsi è sottoposto ad "esami clinici e strumentali nella struttura di Neomedica – si legge ancora nella nota -. L’atleta inizierà con la riabilitazione e sarà valutato nuovamente nelle prossime settimane". Unanon da poco per il Vismederi che ancora deve muovere la classifica nel play-in gold e che, nella migliore delle ipotesi, dovrebbe fare a meno del suo asso per almeno 5 o 6, considerando che già la settimana prossima è previsto il primo turno infrasettimanale della seconda fase.