Internews24.com - Costacurta difende Inzaghi: «Criticato troppo su Bastoni, adesso sappiamo una cosa»

di RedazioneBillyha preso le difese di Simonea Sky Sport, soffermandosi sul momento dell’InterIntervenuto nel post partita di Sky Sport Champions League, Alessandroha commentato la scelta del tecnico dell’Inter Simonedi utilizzare Alessandrocome quinto contro il Feyenoord in Champions League, in assenza dei vari Dimarco, Carlos Augusto e Zalewski.LA DIFESA – «ha preso tante critiche per aver fatto uscirecol Napoli, ora si scopre il perché ovvero che lo aveva fatto uscire perché pensava già al Feyenoord. Qualcuno continuerà a criticarlo, ma è chiaro che è riuscito a vedere un po’ più avanti e la scelta credo che sia accettata da tutti come plausibile. Credo sia oculata e cheabbia fatto una bella scelta».è in totale emergenza per quanto riguarda gli esterni, ma non sembra voler cambiare modulo.