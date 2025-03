Inter-news.it - Costacurta: «Bastoni sostituito a Napoli per un motivo preciso!»

Simone Inzaghi ha ricevuto numerose critiche per la sostituzione di Alessandroa dieci minuti dalla fine di-Inter. Alessandrolo giustifica su Sky Sport.NESSO INESISTENTE! – C’è ormai chi si diverte a trovare un nesso tra le sostituzioni di Alessandroe i gol subiti nei finali di partite dall’Inter. Sono uscite statistiche e hanno parlato opinionisti dei continui cambi sbagliati da Simone Inzaghi. Tutto è diventato pretesto per attaccare l’allenatore dell’unica squadra in corsa su tutte le competizioni. Purtroppo però non ci si può soffermare ad analisi superficiali. Il gol subito adall’Inter nasce dalla destra, c’entra poco con la posizione die la sostituzione criticata:giustifica Inzaghi!CONFERMA – Anche Alessandronon è d’accordo con chi ha parlato negativamente della scelta dell’allenatore dell’Inter.