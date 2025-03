Lanazione.it - Così rinasce l’ex Oliviero: villa e giardino riqualificati, in cambio eventi di livello e parcheggio a Ronchie

Massa, 5 marzo 2025 – Sono stati presentati ieri in Comune i Piani di recupero convenzionato con contestuali varianti al Regolamento urbanistico che riguardanohotel Milano, di Marina di Massa, e il complesso immobiliare che comprende lae ilex, a Poveromo. L’incontro era aperto a tutti gli interessati. Dalla data di pubblicazione dei rispettivi avvisi di adozione sul Burt ci sono 30 giorni di tempo per presentare osservazioni. Gli interventi consentono di superare alcuni vincoli del Regolamento urbanistico nelle aree interessate per permetterne il recupero e la loro riqualificazione funzionale . I due Piani di recupero offrono la possibilità di implementare opere pubbliche con parcheggi e di recuperare aree degradate. Per quanto riguarda, il progetto punta a riportare all’antico splendorecon l’obiettivo di ottenere anche un servizio culturale condiinternazionale che, nelle speranze dell’amministrazione di Massa, dovrebbero portare un notevole ritorno in termini di immagine per il litorale.