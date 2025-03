Così finisce l’Albania | Matteo Piantedosi annuncia cinque nuovi Cpr in Italia e un centro per i migranti da paesi sicuri

Leggi su Open.online

Cpr in. E undi trattenimento per iche arrivano da. Questo è il piano per contrastare l’immigrazione illegale illustrato dal ministro degli Interniin un’intervista a Repubblica. Nella qualeanche voto per le amministrative e referendum in un’unica tornata in primavera. «Abbiamo individuato bensiti dove realizzare Cpr e per due di essi abbiamo già affidato e realizzato gli studi preliminari e contiamo di partire con l’affidamento della realizzazione entro primavera», dice.I centri in AlbaniaI centri in Albania «sono pronti ad accogliere altri immigrati e sono già organizzati per esprimere più funzioni, una parte è già destinata a Cpr. Avere rimesso la questione di diritto alla Corte di giustizia europea può solo ritardare la loro entrata in pieno funzionamento, che avverrà al più presto nell’una e nelle altre funzioni», aggiunge il responsabile del Viminale.