Così ci hanno fregati Lorenzo e Giglio contro il Grande Fratello | hanno capito tutto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ilsi avvia verso le fine. Chiuderà i battenti lunedì 31 marzo dunque manca pochissimo all’ultima puntata durante la quale si conoscerà il nome del vincitore di questa edizione. La prima puntata, ricordiamo, è andata in onda il 16 settembre 2024 e alcuni dei concorrenti rimasti sono reclusi nella casa proprio da allora. Ovviamente la tensione è alle stelle, anche perché le eliminazioni continuano implacabili.E rispetto a qualche tempo fa c’è ovviamente i concorrenti sono sempre più concentrati sul gioco. Alcuni più di altri, chiaro, e non è sfuggita la chiacchierata in giardino trae Shaila. Il gruppo ha iniziato a fare un’analisi piuttosto pungente sulle dinamiche del reality: secondo il modello e il parrucchiere, infatti, il programma gioca in modo preciso con alcuni concorrenti, prendendo come ‘bersaglio facile’ proprio gli Shailenzo.