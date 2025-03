Cultweb.it - Cos’è il Discorso sullo Stato dell’Unione e perché è importante?

Ilè un evento chiave della politica statunitense. Ogni anno, il presidente degli Stati Uniti si rivolge al Congresso per illustrare la situazione del Paese e le sue priorità legislative. Non si tratta solo di un aggiornamento formale: è un’occasione per definire l’agenda politica dell’amministrazione e influenzare l’opinione pubblica. Nel tempo, ilsi è evoluto, diventando un appuntamento di grande rilevanza mediatica, trasmesso in diretta su più piattaforme per raggiungere il maggior numero possibile di cittadini.La Costituzione degli Stati Uniti, nell’Articolo II, Sezione 3, stabilisce che il presidente deve “di tanto in tanto dare al Congresso informazioni” e suggerire le misure che ritiene necessarie. I primi due presidenti, George Washington e John Adams, rispettavano questa norma con unannuale in presenza.