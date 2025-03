Lettera43.it - Cos’è Everyone Hates Elon, il collettivo britannico che ha affisso i manifesti contro Musk

Decine dibianchi con una scritta nera predominante: «Da 0 al 1939 in tre secondi. Tesla, la Swasticar». In un’immagine, a bordo di uno dei vari modelli elettrici della casa automobilistica, il patronnel gesto del presunto saluto nazista al comizio di Trump per l’insediamento alla Casa Bianca. Comparsi per le strade di Londra a fine febbraio, sono divenuti rapidamente virali sui social, guadagnando anche l’endorsement di celebrità come Stephen King. A realizzarli è stato un, formato da un gruppo di ragazzi stufi dei commenti per l’estrema destra del magnate americano. «Lavoriamo per farlo incazzare, un passo alla volta», ha detto un portavoce del gruppo all’Hollywood Reporter. «La gente ne ha abbastanza dei miliardari che si intromettono nella nostra politica».