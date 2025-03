Cultweb.it - Cosa vuol dire “Woke” e perché questa parola è così controversa?

Leggi su Cultweb.it

Il termine “” ha una storia lunga e complessa, che affonda le sue radici nella comunità afroamericana. Fin dagli anni ’30, “” veniva usato come sinonimo di “awake” (sveglio) per indicare una consapevolezza delle ingiustizie sociali, in particolare quelle razziali. La frase “stay” appare in registrazioni della metà del XX secolo, come nel brano “Scottsboro Boys” del cantante folk Lead Belly. In questo contesto, essere “” significava essere attenti ai pericoli della discriminazione e della violenza razziale.Il termine ha iniziato a diffondersi maggiormente negli anni 2010, quando il movimento Black Lives Matter lo ha adottato durante le proteste per la morte di Michael Brown nel 2014 a Ferguson, Missouri. In quell’occasione, “stay” ha assunto un significato più ampio, richiamando l’importanza di essere vigili rispetto alle ingiustizie sistemiche, come la violenza della polizia contro le persone afroamericane.