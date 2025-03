Europa.today.it - Cosa succede (davvero) al nostro corpo quando scrolliamo sui social

Leggi su Europa.today.it

Secondo il rapporto "Digital 2024" di We Are, l’88 per cento degli italiani trascorre su Internet una media di quasi 6 ore al giorno. Di queste, circa 2 ore sono dedicate aimedia. TikTok è la piattaforma su cui gli utenti trascorrono più tempo con una media di 34 ore al mese.