Ilgiorno.it - Cosa rende resistenti i tessuti molli umani? Uno studio milanese svela il meccanismo chiave e apre la strada a nuove cure

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 5 marzo 2025 – Unoi meccanismi che permettono aiepiteliali - strati cellulari sottilissimi - di resistere a stress e deformazioni, evitando rotture anche in condizioni fisiologiche estreme. Il lavoro, pubblicato su 'Nature Materials', è il risultato della collaborazione fra University College London (Ucl), University of Cambridge e Politecnico di Milano. Secondo lolarisiede nei filamenti di cheratina, una rete proteica che collega le nostre cellule e si irrigidisce sotto tensione, prevenendo lacerazioni. I ricercatori, guidati da Guillaume Charras della Ucl e Alexandre Kabla della University of Cambridge, hanno compiuto un importante passo avanti nella comprensione dei meccanismi che permettono aidi mantenere la loro integrità, per poter studiare le malattie e progettareterapie.